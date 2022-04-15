اليوم السابع
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أكرم القصاص
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بيطري المنوفية: تحصين 347 ألف رأس ماشية منذ انطلاق الحملة القومية

الجمعة، 15 أبريل 2022 11:34 ص
بيطري المنوفية: تحصين 347 ألف رأس ماشية منذ انطلاق الحملة القومية تحصين ماشية للوقاية من الجلد العقدى وجدري الأغنام
المنوفية - فريق المحافظات

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تابع اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أخر مستجدات أعمال الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع لعام 2022 ، والتي انطلقت في 15 مارس الماضى على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة، يأتي هذا في ضوء حرص واهتمام محافظ المنوفية بتنمية الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها مما يساعد على رفع مستوى معيشة الفلاح .
 
وأفاد الدكتور إبراهيم أبو الغار مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية بأنه تم تحصين 347 ألف و 243 رأس ماشية من الأبقار والجاموس والأغنام بنسبة 93% وذلك منذ انطلاق الحملة وحتى الأن ، مؤكدا على استمرار أعمال لجان الحملة القومية بكافة أرجاء المحافظة لتحقيق المستهدف منها من خلال المقرات المعدة لها أو الإنتقال إلى المربين بمنازلهم لتقديم كافة التحصينات اللازمة وعمل بطاقات التسجيل والترقيم لكل حيوان محصن ، فضلا عن تقديم التوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع.
 
ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بتقديم التسهيلات والدعم اللازم والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية لإنجاح الحملة، مشيداً بالحملات القومية التى تنفذها وزارة الزراعة والتى تستهدف تغطية كافة أنحاء محافظات الجمهورية للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة وتنميتها وزيادة الإنتاج ورفع معدلات الاقتصاد القومى.
 

 


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