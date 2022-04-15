بعد التحذير من موجة الحر.. نصائح لترطيب الجسم خلال الصيام

فاطمة ياسر

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من موجة ارتفاع شديد فى الحرارة الأيام المقبلة، وفى ظل شهر رمضان المبارك، والصيام قد يتعرض الكثيرون من الإصابة بالجفاف الشديد، وزيادة الشعور بالعطش، والتعب، نتيجة لفقدان نسبة كبيرة من السوائل داخل الجسم.

لذا قدم التقرير المنشور عبر موقع "WEBMED" العديد من الأطعمة المميزة التي تساهم بشكل كبير في إمداد الجسم بالترطيب، ومنها:

- الكوسة، تعد من الخضروات الرائعة التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف والماء، كما أنها تحتوي أيضا علي نسبة من الأملاح التي يحتاجها الجسم، ولذا تناولك لها على وجبة الإفطار خلال شهر رمضان يساهم في إمداد الجسم بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم في يومه.

- نصح التقرير بتناول الخيار علي وجبة الإفطار والسحور، فتناولك له يساهم بشكل كبير في إمداد الجسم بالعناصر الغذائية التي يحتاجها، لأنه غني بالألياف، ويقلل من الشعور بالعطش، ويعمل علي ترطيب الجسم.

- هل تعلم أن تناول الخضروات الورقية الغنية بالألياف كالسبانخ والجرجير والكرنب والخس يساهم بشكل كبير في إمداد الجسم بجميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، وأيضا تساهم في تعويض ما تم فقدانه من السوائل والماء.

- الشوربة تعد من أهم النصائح التي يجب عليك تناولها علي وجبة الإفطار، لأنها غنية بالسوائل التي تحافظ عي ترطيب الجسم، وتقليل فرص الإصابة بالجفاف.