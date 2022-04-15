برفقة الملكة رانيا.. الصورة الأولى للملك عبد الله بعد تعافيه

كتبت : شيماء عبد المنعم

كشفت الملكة رانيا عن الصورة الأول للملك عبد الله بعد تعافي من عملية جراحية أجرها مؤخر، ونشرت الملكة صورتها برفقة زوجها من خلال حساب فيس بوك الخاص بها، وعلقت عليها بـ "الحمد لله على صحة وسلامة الأغلى على قلبي.. وشكراً لكل الأردنيين اللي تمنوا لسيدنا الشفاء حتى يرجع ويكون بينهم".



المكلة رانيا



الملكة رانيا والملك عبدالله



المكلة رانيا



الملكة رانيا والملك عبدالله

وكان قد أعلن الديوان الملكي الهاشمي الأردني أن الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، أجرى الثلاثاء، عملية جراحية لمعالجة انزلاق غضروفي (ديسك) فى منطقة العمود الفقرى الصدرى، وتكللت بفضل الله ورعايته بالنجاح.

وأكد الديوان الملكى الأردني – بحسب بيان نشره اليوم - أن الملك عبد الله الثاني سيمكث وبناء على نصيحة الأطباء، فترة راحة بعد العملية التي أجراها في إحدى المستشفيات المتخصصة في مدينة فرانكفورت الألمانية، قبل عودته إلى الأردن.

وتقدم الديوان الملكي الأردنى من الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ونائب الملك، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، والأسرة الأردنية الواحدة، بأسمى آيات التهنئة على سلامة الملك، داعيا الله العلي القدير أن يمتع الملك بموفور الصحة والعافية، ويكلأه برعايته وتوفيقه.