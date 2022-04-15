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بداية من الغد.. مطار مرسى علم يستقبل 92 رحلة طيران دولية أسبوعية

الجمعة، 15 أبريل 2022 10:57 ص
بداية من الغد.. مطار مرسى علم يستقبل 92 رحلة طيران دولية أسبوعية مطار مرسى علم الدولى - ارشيفية
البحر الأحمر- عماد عرفة

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يستعد مطار مرسي علم الدولي، بداية من غد السبت، استقبال 92 رحلة طيران سياحية أغلبها أوروبية تصل المطار خلال الأسبوع المقبل، بزيادة في معدلات الوصول عن الأيام السابقة .

وكشفت جداول رحلات الطيران التي حصلت اليوم السابع علي نسخة منها وصول 92 رحلة أسبوعية بينها 89 رحلة أوروبية و3 رحلات داخلية تقل السياح علي متنها من عدة دول مختلفة .

كما تبين من جداول رحلات الوصول أن من المقرر أن يتم وصول أول رحلتين لمطار مرسي علم من دولة رومانيا، وكذلك 3 رحلات من بلجيكا، و4 رحلات من هولندا و18 رحلة من ايطاليا و24 رحلة من المانيا وهي الأكثر وصول خلال الأسبوع .

كذلك يستقبل المطار ضمن رحلات الاسبوع 17 رحلة من التشيك و15 رحلة بولندي، و4 رحلات من سويسرا و3 ورحلة من لكسمبورج و3 تابعين لشركة مصر للطيران، وهناك توقعات بارتفاع معدلات الوصول خلال الاسابيع المقبلة .

ومن المقرر أن يستقبل مطار مرسي علم الدولي اليوم الجمعة نهاية الأسبوع 9 رحلات طيران دولية أوروبية من عدة دول أوروبية مختلفة علي رأسها السياحية الألمانية والإيطالية.


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