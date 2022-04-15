"القومى للمرأة بالأقصر" يطلق الأمسية الرمضانية الثالثة بقرى حياة كريمة

الأقصر - أحمد مرعى

تواصلت بمحافظة الأقصر، فعاليات الأمسيات الرمضانية التى ينظمها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة الثقافة (ممثلة فى الهيئة العامة لقصور الثقافة)، حيث استهدفت 650 من السيدات والرجال والأطفال بقرى مدينة أرمنت الحيط، وهى من القرى التي تشملها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة.

ويجرى تنظيم فعاليات الأمسيات الرمضانية الثالثة بمحافظة الاقصر، تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وفى إطار توجيهات ومتابعة دكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وبمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وتشمل الأمسيات عروض فنية ثقافية تتناول الرسائل الأساسية للمشروع القومي لتنمية الأسرة، والتي تم صياغتها ببساطة لتنطلق على لسان الأراجوز والعرائس المتحركة، لتشكيل حوار تفاعلى مباشر مع الجمهور، كما تشمل الأمسية الرمضانية إنشادا دينيا وأغانى وطنية، وعلى هامش الأمسيات يتم تنظيم ورش ورسم وتلوين ورسم على الوشوش للأطفال.

ومن الجدير بالذكر أن هذا البرنامج يأتى في إطار حرص المجلس القومي للمرأة على استكمال مسيرة العمل بحملات التوعية، وذلك لنشر رسائل المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية خلال شهر رمضان، واستغلال فترات التجمع للمواطنين بالقرى المستهدفة فترة ما بعد صلاة التراويح، والتوعية بالمشاريع الرئاسية بقرى حياة كريمة وأهمية المحافظة عليها خاصة مشاريع مياه الشرب والصرف الصحى.