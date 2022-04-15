كيف تدعم ثقافة الأقصر الأطفال والكبار فى قرى حياة كريمة خلال رمضان؟ صور

الأقصر – أحمد مرعى

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة وإقليم جنوب الصعيد الثقافي وفرع ثقافة الأقصر، دعم كبير لأبناء وأهالى قرى حياة كريمة فى مدينتي إسنا وأرمنت، وذلك عبر إقامة أيام ثقافية بأنشطة متنوعة لدعم الأطفال والكبار والسيدات بتلك القرى، بجانب تنظيم سهرات وأمسيات رمضانية داخلها، استمراراً لكل الدعم لمشروعت المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالأقصر.

وفى هذا الصدد، نظمت مكتبة الكيمان الثقافية يوم ثقافي متكامل تضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بقرية الكيمان حيث عقدت محاضرة بعنوان "جهود الدولة في توفير حياة كريمة" قدمها شعبان سعد الحداد مسئول بالقصر، وتحدث خلالها عن حقوق المواطن والتي من أبرزها "الحق في حياة كريمة، واحترام الحياة الخاصة، سكن آدمي، تعليم جيد وصحة جيدة، توفير المرافق الأساسية"، وذكر العديد من المشروعات الضخمة التي تنفذها الدولة ضمن مشروع حياة كريمة مثل "رفع كفاءة المدارس وبناء أجنحة ومدارس كاملة، بناء مجمع خدمات للتموين، والشؤون الإجتماعية، الكهرباء، البريد، بناء وحدات صحية مناسبة لبرنامج الرعاية الصحية، توصيل المرافق الأساسية وتطوير شبكة الطرق والمياه والكهرباء".

كما نظم فرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد الثقافى فعاليات أيام ثقافية وأمسيات وسهرات رمضانية لمشروع "تنمية الأسرة المصرية" بقرية عابد بالرزيقات قبلى مركز أرمنت محافظة الأقصر، وذلك برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وبالتعاون بين الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة والمجلس القومى للمرأة، وضمن "مشروع تنمية الأسرة المصرية"، والذى تنفذه الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى.

وأعدت فقرة الأراجوز، بجانب ذلك نفذت ورشة فنية "رسم علي الوجة" قام بتنفيذها أخصائي الفنون التشكيلية بالفرع الفنانة شيماء محمد مرجان والفنانة نفيسة عبد الرحيم، وورشة الحكي بعنوان" الزواج المبكر" ألقاها كلا من المخرج محمود النجار ومصطفى محمد عبد الرحيم وعز الدين جمال والطفلة روميساء معتز وأحمد حلمي وعبدالله شعبان حيث تناولت الورشة الزواج المبكر في المجتمع وخاصة المجتمع الصعيدي وتم طرح الأسئلة على الجمهور لمعرفة أسباب الزواج المبكر وكيفية التعامل مع هذه الظاهرة التي بدأت في الإنتشار في المجتمع الصعيدي وكيفية علاجها، وفى الختام قدم عرض فني لفرقة الأقصر للفنون الشعبية حيث قدمت عرض متميز وفقرة "رقصة التحطيب".



احدي-السهرات-الرمضانية-بقرى-حياة-كريمة



الأمسيات-الرمضانية-بقري-حياة-كريمة-بالأقصر



الامسيات-الرمضانية-بقري-حياة-كريمة



اليوم-الثانى-للأمسيات-الرمضانية-بقري-حياة-كريمة



أنشطة-يوم-ثقافى-متكامل-حول-توفير-حياة-كريمة



أهالى-قرى-حياة-كريمة-خلال-الفعاليات-الثقافية



جانب-من-الفعاليات--بقري-حياة-كريمة-بالأقصر



جلسات-الدوار--بقري-حياة-كريمة-بالأقصر



حضور-كبير-للفعاليات--بقري-حياة-كريمة-بالأقصر



سهرة-رمضانية-لمشروع-تنمية-الأسرة-المصرية-بالاقصر



سهرة-رمضانية-لمشروع-تنمية-الأسرة-المصرية-بقرى-أرمنت



سهرة-رمضانية-لمشروع-تنمية-الأسرة-المصرية-بقرى-حياة-كريمة



فعاليات-سهرة-رمضانية-لمشروع-تنمية-الأسرة-المصرية-بقرى-أرمنت



فعاليات-يوم-ثقافى-متكامل-حول-توفير-حياة-كريمة



مكتبة-الكيمان-الثقافية-تنظم-يوم-ثقافي-بقرى-حياة-كريمة



مكتبة-الكيمان-الثقافية-تنظم-يوم-ثقافي-جديد-للأطفال



مكتبة-الكيمان-الثقافية-تنظم-يوم-ثقافي-جديد-للقرى