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الطقس اليوم .. رياح خفيفة وغيوم على شاطئ محافظة بورسعيد.. فيديو وصور

الجمعة، 15 أبريل 2022 04:48 م
الطقس اليوم .. رياح خفيفة وغيوم على شاطئ محافظة بورسعيد.. فيديو وصور طقس بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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قدم "تلفزيون اليوم السابع" بثاً مباشراً، اليوم الجمعة، من أمام شاطئ البحر الأبيض المتوسط بمحافظة بورسعيد، لمتابعة حالة الطقس والأحوال المناخية وتأثيرها على كافة الأنشطة الموجودة بالمدينة.
 
وتشهد محافظة بورسعيد، هبوب للرياح الباردة وغيوم في السماء حيث اختفى قرص الشمس، وسادت حالة من الهدوء في مياه البحر الأبيض المتوسط. 
 
 
ومن جانبها، أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن استمرار الأجواء اللطيفة علي شمال البلاد ليوم الجمعة؛ ومن يوم السبت متوقع أن تتأثر البلاد بمنخفض حراري يصاحبه ارتفاع كبير في درجات الحرارة ونشاط للرياح تكون مثيرة للرمال والاتربة علي غرب البلاد وشمال الصعيد.
 
الجزر على ساحل بورسعيد
الجزر على ساحل بورسعيد

بورسعيد اليوم على الشاطئ
بورسعيد اليوم على الشاطئ

حبال الصيادين
حبال الصيادين

شباك الصيد
شباك الصيد

مياه بحر بورسعيد اليوم
مياه بحر بورسعيد اليوم
 

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