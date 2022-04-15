الطقس اليوم .. رياح خفيفة وغيوم على شاطئ محافظة بورسعيد.. فيديو وصور

بورسعيد - محمد عزام

قدم "تلفزيون اليوم السابع" بثاً مباشراً، اليوم الجمعة، من أمام شاطئ البحر الأبيض المتوسط بمحافظة بورسعيد، لمتابعة حالة الطقس والأحوال المناخية وتأثيرها على كافة الأنشطة الموجودة بالمدينة.

وتشهد محافظة بورسعيد، هبوب للرياح الباردة وغيوم في السماء حيث اختفى قرص الشمس، وسادت حالة من الهدوء في مياه البحر الأبيض المتوسط.

ومن جانبها، أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن استمرار الأجواء اللطيفة علي شمال البلاد ليوم الجمعة؛ ومن يوم السبت متوقع أن تتأثر البلاد بمنخفض حراري يصاحبه ارتفاع كبير في درجات الحرارة ونشاط للرياح تكون مثيرة للرمال والاتربة علي غرب البلاد وشمال الصعيد.