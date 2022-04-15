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الصحة: لا يوجد خطورة على السيدة الحامل حال تلقى لقاح كورونا

الجمعة، 15 أبريل 2022 02:30 ص
الصحة: لا يوجد خطورة على السيدة الحامل حال تلقى لقاح كورونا لا يوجد خطورة على السيدة الحامل من اللقاح
كتب وليد عبد السلام

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أكدت وزارة الصحة والسكان أنه لا يوجد خطورة على السيدة الحامل إذا تلقت لقاح فيروس كورونا وتابعت : أثبتت الدراسات مأمونيته وفاعليته للسيدات الحوامل.
 
وتناشد وزارة الصحة والسكان، المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة https://egcovac.mohp.gov.eg/#/registration لتلقي لقاحات فيروس كورونا، والتي تساهم في حماية كافة أفراد الأسرة من الإصابات الشديدة بفيروس كورونا ومتحوراته، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، وذلك في إطار حرص الوزارة على الصحة العامة للمواطنين وعلى مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.
 
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
 
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الصحة

الحوامل

السيدات الحوامل

لقاح كورونا

اليوم السابع بلس

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