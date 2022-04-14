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الصحة: يمكن للفئات العمرية فوق 18 سنة تلقى جرعات تنشيطية من لقاح كورونا

الخميس، 14 أبريل 2022 07:30 ص
الصحة: يمكن للفئات العمرية فوق 18 سنة تلقى جرعات تنشيطية من لقاح كورونا تلقى جرعات تنشيطية ـ أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إمكانية تلقي كافة الفئات العمرية بداية من سن 18 عاما فما فوق، للجرعات التنشيطية من لقاحات فيروس كورونا. وفقاً للحالة الصحية، لافتاً إلى أهمية حصول المواطنين على الجرعات الكاملة والتنشيطية من اللقاحات، ليتمكنوا من ممارسة حياتهم بأمان.
 
وأضاف عبدالغفار في تصريح لليوم السابع نتابع منظومة توفير الأجهزة والأدوية والمستلزمات الطبية بالمنشآت الصحية بالمحافظات، لافتاً إلى توفير كافة الاحتياجات اللازمة للمنشآت وفقًا للتقارير الخاصة بمعدلات الترددات والاستهلاك والاحتياجات لكل منشأة، لافتًا إلى المتابعة الدورية لمنع الممارسات غير المنتظمة.
 
وناشد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة تلقي الجرعات التنشيطية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، للحفاظ على صحتهم العامة ووقايتهم من الإصابة بالفيروس.
 
أشار إلى استمرار انخفاض نسب الإصابات والترددات على المستشفيات، وتابع: نقوم بتكثيف عمليات الترصد لمتحورات فيروس كورونا عالميًا، واتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية اللازمة لحماية المواطنين، والحفاظ على مكتسبات الدولة فى التصدى للجائحة.
 

الصحة

كورونا

لقاح كورونا

فيروس كورونا

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