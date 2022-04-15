اليوم السابع
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السيطرة على حريق فى حديقة الشلالات بالإسكندرية دون إصابات

الجمعة، 15 أبريل 2022 06:28 م
السيطرة على حريق فى حديقة الشلالات بالإسكندرية دون إصابات سيارات مطافئ -أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على حريق اندلع ظهر، اليوم الجمعة، في حديقة الشلالات القبلية بالحي اللاتيني، بمحافظة الإسكندرية، وذلك دون حدوث أى إصابات.
 
وبدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمود أبوعمرة مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة باب شرقي، حول ورود بلاغ يفيد نشوب حريق بحديقة الشلالات بحي وسط الإسكندرية، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع الحريق.
 
وتبين من الفحص نشوب حريق بمخلفات أشجار بالحديقة المشار إليها، فيما رجحت المعاينة الأولية اندلاع الحريق بسبب جسم مشتعل "عُقب سيجارة"، وذلك دون حدوث إصابات.
 
ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق وإخماد النيران قبل امتدادها إلى باقي أشجار الحديقة، تم تحرير المحضر بقسم شرطة باب شرقي بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

الاسكندريه

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اخبار المحافظات

حريق

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