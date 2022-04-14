الحماية المدنية تسيطر على حريق ضخم فى شقة سكنية بالإسماعيلية.. فيديو

الإسماعيلية - السيد فلاح

تمكنت الحماية المدنية بمحافظة الإسماعيلية من السيطرة على حريق هائل نشب في شقة سكنية بالدور الخامس، بشارع محمد علي، ونجح رجال الحماية المدنية في استخراج الأسرة من داخل الشقة دون إصابات.





تلقي اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من مدير الحماية المدنية بالإسماعيلية، يفيد بنشوب حريق هائل في شقة سكنية بالدور الخامس بشارع محمد علي، بحي أول بمحافظة ونجحت الحماية المدنية في السيطرة على الحريق وعدم امتداده إلى الشقق الأخرى، كما نجحت الحماية المدنية في استخراج الأسرة من داخل المنزل دون إصابات وتحرر محضر بالواقعة.