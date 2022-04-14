اليوم السابع
Ads
الخميس، 14 أبريل 2022 08:51 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

الحماية المدنية تسيطر على حريق ضخم فى شقة سكنية بالإسماعيلية.. فيديو

الخميس، 14 أبريل 2022 07:17 م
الحماية المدنية تسيطر على حريق ضخم فى شقة سكنية بالإسماعيلية.. فيديو المطافئ
الإسماعيلية - السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت الحماية المدنية بمحافظة الإسماعيلية من السيطرة على حريق هائل نشب في شقة سكنية بالدور الخامس، بشارع محمد علي، ونجح رجال الحماية المدنية في استخراج الأسرة من داخل الشقة دون إصابات.



تلقي اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من مدير الحماية المدنية بالإسماعيلية، يفيد بنشوب حريق هائل في شقة سكنية بالدور الخامس بشارع محمد علي، بحي أول بمحافظة ونجحت الحماية المدنية في السيطرة على الحريق وعدم امتداده إلى الشقق الأخرى، كما نجحت الحماية المدنية في استخراج الأسرة من داخل المنزل دون إصابات وتحرر محضر بالواقعة.

 


حريق شقه

الحمايه المدنيه

الحمايه المدنيه بالاسماعيليه

الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة