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الدفاع الروسية: تدمير 7 مواقع عسكرية في أوكرانيا خلال اليوم الأخير

الجمعة، 15 أبريل 2022 12:03 ص
الدفاع الروسية: تدمير 7 مواقع عسكرية في أوكرانيا خلال اليوم الأخير الجيش الروسى
كتب أحمد عرفة

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أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيجور كوناشينكوف أن الطيران التكتيكي الروسي دمر 7 مواقع عسكرية في أوكرانيا خلال اليوم الأخير، وفقا لروسيا اليوم.

 

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إن المواقع التي تم تدميرها هي مستودع للصواريخ وأسلحة المدفعية و6 مناطق لتجمع القوات والمعدات العسكرية الأوكرانية، موضحا أن القوات الصاروخية والمدفعية الروسية دمرت 132 موقعا، بما فيها 8 مراكز للقيادة و110 نقاط محصنة وتجمعات القوات، و4 بطاريات مدفعية ومستودع للذخيرة.

 

ولفت المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إلى أنه منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تم تدمير 131 طائرة أوكرانية و104 مروحيات و245 نظاما للصواريخ المضادة للطيران و448 طائرة مسيرة و2188 قطعة من الدبابات والعربات المدرعة و248 راجمة صواريخ و957 مدفعا للمدفعية الميدانية ومدافع الهاون، وكذلك 2088 قطعة من المعدات العسكرية الخاصة.

 


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