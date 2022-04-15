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الدفاع الروسية: الطيران الروسي يدمر 7 مواقع عسكرية في أوكرانيا

الجمعة، 15 أبريل 2022 01:00 ص
الدفاع الروسية: الطيران الروسي يدمر 7 مواقع عسكرية في أوكرانيا قوات الجيش الروسى - أرشيفية
وكالات

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الطيران التكتيكي الروسي دمر 7 مواقع عسكرية في أوكرانيا خلال اليوم الأخير.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف، في بيان له، اليوم الخميس، إن المواقع التي تم تدميرها هي مستودع للصواريخ وأسلحة المدفعية و6 مناطق لتجمع القوات والمعدات العسكرية الأوكرانية.

وأضاف أن القوات الصاروخية والمدفعية الروسية دمرت 132 موقعا، بما فيها 8 مراكز للقيادة و110 نقاط محصنة وتجمعات القوات، و4 بطاريات مدفعية ومستودع للذخيرة.

وأشار كوناشينكوف إلى أنه منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تم تدمير 131 طائرة أوكرانية و104 مروحيات و245 نظاما للصواريخ المضادة للطيران و448 طائرة مسيرة و2188 قطعة من الدبابات والعربات المدرعة و248 راجمة صواريخ و957 مدفعا للمدفعية الميدانية ومدافع الهاون، وكذلك 2088 قطعة من المعدات العسكرية الخاصة.

 

 


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