الداخلية تصطاد المحتكرين.. ضبط 1350 قضية تموينية متنوعة

كتب محمود عبد الراضي

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1350) قضية تموينية متنوعة من بينهم (12) قضية حجب سلع غذائية وغير غذائية ومواد بناء بإجمالى مضبوطات بلغت (42,850 طن "دقيق – زيت طعام – سكر – مسلى – مكرونة – أرز - أعلاف" – 11520 عبوة زيت طعام – 16,250 طن أسمنت – 24 طن حديد تسليح) ، (387) قضية بيع بأزيد من السعر بإجمالى مضبوطات بلغت ( 106,233 طن " دقيق - زيت طعام - سكر – مكرونة – أرز – أعلاف - منظفات" – 6159 قطعة مستلزمات طبية – 756 إسطوانة بوتاجاز – 350 لتر سولار – 1122 عبوة سجائر" – طن أسمنت) ، وكذا (591) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (35 قضية دقيق "تجميع –تصرف" – 138قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 111 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 29 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 40 قضية توقف عن الإنتاج – 53 قضية بيع خبز بأزيد من السعر - 185 قضية متنوعة أخرى) بمضبوطات بلغت (40,325 طن دقيق مدعم "تصرف"– 3,800 طن دقيق مدعم "تجميع" – 4150 رغيف – 346 بطاقة تموينية ذكية) ، وكذا (30) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (10,660 طن "سكر تموينى – دقيق تموينى – أسمدة مدعمة" - 720 عبوة زيت تموينى – 1000 لتر سولار).. حيث بلغ إجمالى المضبوطات (493,229 طن – 12240 عبوة زيت طعام – 346 بطاقة تموينية ذكية – 1122 عبوة سجائر 756 إسطوانة بوتاجاز – 1350 لتر سولار – 4150 رغيف بلدى – 6159 قطعة مستلزمات طبية) كان أبرزها ضبط (24 طن "حديد تسليح") بدون مستندات تم تخزينه لحجبها عن التداول بالأسواق .. مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى .. بحوزة (المدير المسئول عن شركة لتجارة مواد البناء) بمحافظة القاهرة.

ونجحت الجهود في ضبط (30 طن " تمور") بدون مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية) بمحافظة المنوفية، وضبط (10 طن "فول") معبأة داخل عبوات تم تخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة كفر الشيخ، وضبط (مالك مخبز بلدى - بمحافظة القاهرة) لتصرفه فى كمية قدرها (9,75 طن "دقيق بلدى مدعم" ) قام المذكور بالإتجار بها بالسوق السوداء مستولياً على فارق الدعم.

وتمكنت الجهود من ضبط (6,12 طن "أرز أبيض – سكر حر - مكرونة ") بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة، وضبط ( 45 طن "أعلاف – دواجن – فول صويا ") بدون مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول .. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة أعلاف الدواجن) بمحافظة المنوفية، وضبط (6,650 طن "أسماك مجمدة" رنجة ) معبأة داخل عبوات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.

وأسفرت الجهود عن ضبط (5 طن "لحوم مجمدة") بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة، وضبط (3,825 طن "دواجن – لحوم مجمدة") معبأة داخل عبوات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة، وضبط (2,550 طن أسماك وجمبرى "مجمدة") معبأة داخل عبوات يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة، وضبط (20 طن "لحوم مجمدة") بدون مستندات مجهولة المصدر ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مصنع لتصنيع وتعبئة مقطعات اللحوم) بمحافظة المنوفية.

ونجحت شرطة التموين في ضبط (9 طن "دقيق – أرز أبيض – سكر حر – زيت طعام") معبأة داخل عبوات بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية.