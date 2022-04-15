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الخارجية المصرية تدين اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى المُبارك

الجمعة، 15 أبريل 2022 03:11 م
الخارجية المصرية تدين اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى المُبارك وزارة الخارجية المصرية
كتب أحمد جمعة

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أدان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، اليوم الجمعة، اقتحام القوات الاسرائيلية المسجد الأقصى المُبارك، وما تبع هذا الاقتحام من أعمال عنف تعرض لها الفلسطينيون في باحات المسجد الأقصى، مما أسفر عن إصابة واعتقال العشرات من المُصلين.

وأكد السفير حافظ، في بيان صحفي له، ضرورة ضبط النفس وتوفير الحماية الكاملة للمصلين المسلمين والسماح لهم بأداء الشعائر الإسلامية في المسجد الأقصى، الذي يُعد وقفًا إسلاميًا خالصًا للمسلمين.
 
وأعاد المتحدث باسم وزارة الخارجية التأكيد على رفض العنف والتحريض بكافة أشكاله، بما في ذلك الدعوات المُطالبِة باقتحام المسجد الأقصى المُبارك خلال شهر رمضان المُعظم، محذرًا من مغبة ذلك على الاستقرار والأمن في الأراضي الفلسطينية والمنطقة.

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