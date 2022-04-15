اليوم السابع
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الخارجية الروسية: انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف الأطلسى ستكون له "عواقب"

الجمعة، 15 أبريل 2022 01:48 م
الخارجية الروسية: انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف الأطلسى ستكون له "عواقب" ماريا زاخاروفا
وكالات الأنباء

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حذرت وزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة، من انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسى، مؤكدة أن هذه الخطوة ستكون لها عواقب على هاتين الدولتين وعلى الأمن الأوروبى.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا فى بيان، حسبما نقل موقع "مونت كارلو" الدولية إن هاتين الدولتين "يجب أن تدركا عواقب مثل هذه الخطوة على علاقاتنا الثنائية وعلى البنية الأمنية الأوروبية ككل.

وكانت رئيسة وزراء فنلندا سانا مارين قالت إن بلادها ستتخذ قرارها "في غضون الأسابيع القليلة القادمة" بشأن انضمام محتمل لحلف شمال الأطلسي (الناتو) على خلفية الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وقالت "مارين" - خلال زيارة إلى نظيرتها السويدية ماجدالينا أندرسون، حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" إنها تعتقد بأن هذا الأمر سيحدث قريبا جدا وذلك خلال أسابيع قليلة وليس بضعة أشهر، بينما لا تستبعد السويد الانضمام إلى التحالف العسكري الغربي أيضا.

يشار إلى أن فنلندا تشترك في حدود يبلغ طولها 1340 كيلومترا مع روسيا، وأثارت العملية العسكرية الروسية دولا أوروبية خارج حلف الناتو، حيث سارعت العديد منها إلى مناقشة وطلب الانضمام إلى الحلف سواء مع الحلفاء أو داخل مؤسسات الدول ذاتها.


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