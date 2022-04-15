الجيش الأمريكى: 5.4 مليار دولار قيمة المساعدات لأوكرانيا منذ 2014

واشنطن (أ ش أ)

أكد الجيش الأمريكى أن قيمة المساعدات التى تم تخصيصها إلى أوكرانيا منذ عام 2014، تقدر بقيمة 5 مليارات و400 مليون دولار، موضحًا أنها تشمل مساعدات أمنية وغير أمنية.

وشدد الجيش الأمريكي - في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الجمعة، على التزام الولايات المتحدة الراسخ بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.

ونشر الجيش صورًا تظهر التحضيرات الجارية لإرسال شحنات من الأسلحة والذخيرة وتجهيزات لأوكرانيا في قاعدة (دوفر) الجوية بولاية ديلاوير الأمريكية.

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن، الأربعاء الماضي، حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 800 مليون دولار لأوكرانيا.

يذكر أن، لأول مرة منذ بداية الغزو الروسى لأوكرانيا، تقدم الولايات المتحدة لكييف أسلحة من تلك التى لديها قدرات عالية، والتى كان بعض مسئولى إدارة بايدن يرون حتى أسابيع قليلة أن تزويدها بها قد يخاطر بتصعيد، بحسب ما ذكرت شبكة "سى إن إن".

وأوضحت الشبكة أن قائمة الأسلحة التى تقدر بـ 800 مليون دولار مدفوعة ليس فقط بطلبات من أوكرانيا، ولكن أيضا الاستعداد لنوع جديد من القتال فى السهول المفتوحة بجنوب شرق البلاد المجاورة لروسيا، وهى الأرض التى تصب فى صالح المزايا العسكرية الطبيعة لروسيا.

وتمثل حزمة الأسلحة الجديدة أقوى إشارة حتى الآن على أن الحرب فى أوكرانيا آخذة فى التحول، ومعها الأسلحة التى ستحتاجها كييف إذا كانت تأمل فى مواصلة إحباط الجيش الروسى الذى أعاد تنظيم صفوفه وأعاد الإمداد بعد إخفاقاته الأولية فى الأسابيع الأولى من الحرب.

وقد أعلنت إدارة بايدن أن الحزمة الجديدة تشمل 11 مروحية من طراز مى 17، والتى كانت مخصصة فى البداية لأفغانستان، إلى جانب 18 من مداوفع هاوتزر عيار 155 ملم، و300 طائرة درونز من طراز سويتشبليد، بالإضافة إلى أنظمة الرادار القادرة على تتبع النيرات القادمة وتحديد مصدرها.