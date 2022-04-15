الجزائر تدين بشدة الاعتداءات الخطيرة ضد الفلسطينيين فى المسجد الأقصى

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أدانت الجزائر بشدة الاعتداءات الخطيرة، التى تعرض لها الفلسطينيون فجر اليوم /الجمعة/ فى المسجد الأقصى من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، فى انتهاك فاضح لقدسية وحرمة المسجد، وتعدى سافر على كل القرارت والمواثيق الدولية ذات الصلة.

وأكدت وزارة الخارجية الجزائرية - فى بيان اليوم - على ضرورة توفير الحماية الكاملة للمصلين المسلمين، والسماح لهم بأداء شعائرهم فى المسجد الأقصى، الذى يعد وقفًا إسلاميًا خالصًا للمسلمين.. داعية المجتمع الدولى وبالخصوص مجلس الأمن إلى الاضطلاع بالمهام المنوطة به، والتحرك من أجل وضع حد لهذه الاستفزازات العدوانية وتوفير الحماية للشعب الفلسطينى وأماكنه المقدسة.

وبحسب البيان، فإن الانتهاكات المتكررة فى حق الشعب الفلسطيني، وما ينجم عنها من حالة اللاأمن واللااستقرار، التى يتسببب فيها الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية، تؤكد من جديد على الضرورة الملحة لإطلاق عملية سلام جدية تفضى إلى إحلال سلام شامل، وعادل فى الشرق الأوسط، وتحقق انسحاب إسرائيل من كافة الأراضى العربية المحتلة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.