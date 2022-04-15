اليوم السابع
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الجريدة الرسمية تنشر أسعار البنزين الجديدة.. بنزين 80 بسعر 750 قرشًا

الجمعة، 15 أبريل 2022 10:23 ص
الجريدة الرسمية تنشر أسعار البنزين الجديدة.. بنزين 80 بسعر 750 قرشًا محطة بنزين
كتبت مروة الغول

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أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، قرارًا رقم 339 لسنة 2022، وحدد أسعار البنزين الجديدة:
 
ونصت المادة الأولى، من الجريدة الرسمية، في عددها رقم 88، اليوم الجمعة، على أن يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 750 قرشًا.
 
ونصت المادة الثانية: يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 875 قرشًا.
 
ونصت المادة الثالثة: يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 975 قرشًا.
 
ونصت المادة الرابعة: يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
 
قرار وزير البترول
قرار وزير البترول

أسعار البنزين 2022
أسعار البنزين 2022

 


أسعار البنزين الجديدة

البترول

سعر بيع البنزين

سعر البنزين

سعر البنزين الجديد

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