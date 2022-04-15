التحقيق مع مقدم برامج مقالب تم ضبطه خلال تصويره أحد المشاهد في العجوزة

كتب أحمد الجعفرى

تحقق النيابة العامة بشمال الجيزة مع مقدم برنامج مقالب تم ضبطه خلال تصويره مشهد خطف أحد الأشخاص بمنطقة العجوزة، وشخص آخر من فريق العمل، وسائق تاكسى مشارك فى البرنامج، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وتلقى قسم شرطة العجوزة بلاغا من أحد الأشخاص بتعرض شخص للخطف داخل سيارة بأحد شوارع العجوزة، وانتقل الرائد حسام العباسي رئيس مباحث العجوزة إلى مكان البلاغ.

وتبين أن مقدم البرنامج، وبصحبته شخص آخر من فريق العمل، وسائق تاكسي، يؤدون مقلب خطف شخص بالشارع، واعتقد مقدم البلاغ أن الواقعة حقيقية، فتم ضبط مقدم البرنامج وسائق التاكسى وشخص آخر من فريق العمل، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.