الأوقاف: توزيع 472 طنا من لحوم صكوك الإطعام بالمحافظات حتى الآن

كتب على عبد الرحمن

فى ضوء الإسهام المجتمعى لوزارة الأوقاف ومن خلال مشروع صكوك الإطعام تواصل، اليوم الجمعة، وزارة الأوقاف توزيع لحوم صكوك الإطعام، حيث توزع الوزارة 12 طنًّا من لحوم صكوك الإطعام على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات (شمال سيناء- قنا- الأقصر- أسوان- البحر الأحمر) بواقع (3) أطنان لكل من محافظتي (شمال سيناء- قنا) و (2) طن لكل من محافظات (الأقصر- أسوان- البحر الأحمر)، وذلك للأسبوع الحادى عشر من بدء مرحلة التوزيع.

وبما يتم توزيعه اليوم يبلغ إجمالى ما تم توزيعه من لحوم صكوك الإطعام حتى الآن 472 طنًّا من اللحوم بمحافظات (القاهرة– الجيزة– الدقهلية– الإسكندرية– دمياط - بني سويف- الفيوم- المنيا- الشرقية- القليوبية- السويس- المنوفية- أسيوط- سوهاج- قنا- الأقصر- أسوان- الغربية- شمال سيناء- الوادي الجديد- البحيرة- مطروح-بورسعيد- البحر الأحمر- كفر الشيخ- الإسماعيلية- جنوب سيناء).

وأكدت غرفة العمليات بوزارة الأوقاف على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع المستحقين، وأننا جميعًا فى خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله (عز وجل) فى أن اختصنا بخدمتهم.

كما أكدت غرفة العمليات على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.

فى سياق متصل أعلنت وزارة الأوقاف، فى وقت سابق، توزيع 100 ألف شنطة غذائية ثانية على المستحقين من خلال المديريات الإقليمية وبمشاركة وزارة التضامن الاجتماعي، وبحضور المحافظين أو نوابهم، أو رؤساء المدن والأحياء، ليبلغ إجمالى ما تم توزيعه حتى تاريخه (200) ألف شنطة غذائية.