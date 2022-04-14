الأوقاف توزع اليوم 20 طنا من لحوم صكوك الإطعام فى 5 محافظات

كتب على عبد الرحمن

توزع وزارة الأوقاف ، اليوم الخميس، 20 طنًّا من لحوم صكوك الإطعام على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات (القاهرة - الجيزة - المنيا - أسيوط - سوهاج)، بواقع 4 أطنان لكل محافظة، وذلك للأسبوع الحادى عشر من بدء مرحلة التوزيع، فى ضوء الإسهام المجتمعى لوزارة الأوقاف ومن خلال مشروع صكوك الإطعام.

وبما يتم توزيعه اليوم يصل إجمالى ما تم توزيعه من لحوم صكوك الإطعام لـ460 طنًّا من اللحوم بمحافظات (القاهرة– الجيزة– الدقهلية– الإسكندرية– دمياط - بني سويف- الفيوم- المنيا- الشرقية- القليوبية- السويس- المنوفية- أسيوط- سوهاج- قنا- الأقصر- أسوان- الغربية- شمال سيناء- الوادي الجديد- البحيرة- مطروح-بورسعيد- البحر الأحمر- كفر الشيخ- الإسماعيلية- جنوب سيناء).

وأكدت غرفة العمليات بوزارة الأوقاف على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع المستحقين، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله (عز وجل) في أن اختصنا بخدمتهم.

كما شددت الوزارة على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.