اعرف كيف أسعدت قافلة "حياة كريمة" أطفال حى الكرامة بالعريش.. صور

شمال سيناء ـ محمد حسين

نفذت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء قافلة حياة كريمة، تحت عنوان قوافل السعادة، لإسعاد أطفال حى الكرامة بالعريش.

قال كليب راشد مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، إن قوافل السعادة ضمن مبادرة حياه كريمة وصلت لحى الكرامة بالعريش، بمشاركة بين مديرية الشباب والرياضة، والصحة ممثلة فى القوافل الطبية، وجهاز شئون البيئة، و الأوقاف والأزهر الشريف و التربية والتعليم .

أضاف انه تم تنفيذ ألعاب ترويحية استفاد منها 500 طليع وطليعة، وعمل ورشة عمل للرسم والموسيقى والفن التعبيرى ومسرح للعرائس وندوات عن البيئة وترشيد المياه، ومحاضرات قدمها ائمة الأوقاف والأزهر، وقام فريق من الاطباء بالكشف الطبى واجراء التحاليل، وتخلل هذه الفقرات تقديم عروض فنية وألعاب ترويحية وورش فنية للطلائع والشباب والفتيات.

وسبق وتم تنفيذ قافلة استهدفت الأطفال بقرية السكاسكة شرق العريش، وبمشاركة كافة الجهات الخدمية، وقضاء يوم ترفيهى وتقديم خدمات لأهالى القرية .

وقالت الدكتورة هبة العكاوى، ممثل مديرية الصحة بالقافلة، إن المديرية شاركت بطاقم اطباء وصيادلة وتمريض واخصائى ، وتم اجراء الكشف العام على الأطفال وعمل التحاليل الطبية اللازمة وقياس الطول والوزن ونسبة الهيموجلوبين فى الدم فى إطار مبادرة التقزم .

وأشارت المهندسة رضوى سامى شاهين رئيس فرع جهاز شئون البيئه بمحافظة شمال سيناء إلى انه تم إلقاء محاضرة للطلاب بعنوان طرق الحفاظ على البيئه، و تناولت عدة نقاط منها التشجير والحد من استخدام البلاستيك وإعادة تدوير المخلفات، وترشيد استهلاك الماء والغذاء والطاقة وكذلك الحفاظ على التنوع البيولوجي.

وقام محمد عبد العظيم مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء بإلقاء الضوء عن فضل صيام شهر رمضان وكذلك أهمية الانتماء للوطن والحفاظ عليه مؤكدا ان حب الاوطان من الايمان ، وشارك الدكتور مهدى محمد عبد الله، الأستاذ بكلية التربية بالعريش، بالحديث عن القيم والأخلاق وتأثيرها فى رقى المجتمع، وقدم الدكتور امير العبادى الأستاذ بكلية التربية الرياضية بالعريش بإلقاء ندوة عن الولاء والانتماء للوطن وشرح رؤية مصر 2030 والقيم الاجتماعية والأمن المعلوماتى، تأثير الشائعات على هدم قيم المجتمع.

تضمنت الفعاليات ورشة فن تشكيلى، و ورشة عمل للرسم ، وعروض كشفية لمركز شباب العريش ، وعروض فنيه لكورال مركز شباب العريش ومركز شباب 6 اكتوبر ، وعروض الفن التعبيرى لمركز شباب العريش ومركز شباب السلام ، وزراعة أشجار ومشاركة الأطفال بألعاب ترويحية وفقرات مسرح عرائس.

كما ونفذت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، أول قافلة حياة كريمة ضمن قوافل السعادة التى تطلقها لإسعاد أطفال القرى بمناطق الشيخ زويد .

وقال كليب راشد مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء فى بيان ، انه تنطلق قوافل السعادة والتى تأتى ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى حياه كريمة لتطوير الريف المصري.

أضاف انه بتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، تم اطلاق القوافل، وبدأ التنفيذ لمبادرة حياة كريمة وقوافل السعادة بمشاركة جميع الجهات ومنها مديرية الصحة ممثلة فى القوافل الطبية والبيئة و الأوقاف والأزهر الشريف والشباب والرياضة والتربية والتعليم، وكانت البداية بالمناطق التى تحتاج إلى الدعم.

وأشار إلى أن مبادرة «قافلة السعادة» من البرامج والأنشطة التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة وذلك انطلاقاً من دورها المجتمعي.















































