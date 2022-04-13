دورات رمضان تتواصل على ملاعب مراكز الشباب بشمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

واصلت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء فعاليات دورات رمضان الرياضية بمختلف مدن ومناطق المحافظة، وسط إقبال من الأهالى ومشاركات من الشباب، وتنظم على ملاعب مراكز الشباب تحت إشراف الإدارات الرياضية بكل مدينة .

قال كليب راشد مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، أن آخر الفعاليات للدورات الرمضانية شهدت تنظيم إدارة شباب رفح المباراة الأولى من المجموعة الأولى بين فريق الوفاق × رفح، وانتهت بفوز الوفاق 0/3، والمباراة الثانية من المجموعة الثانية بين ابوشنار×شيبانه وانتهت بفوز ابوشنار 2/7 .

وأقيمت أنشطة متنوعة من ضمن الخطة الرمضانية لإدارة بئر العبد بدورة كرة القدم الخماسى وكرة الطائرة الشاطئية من ثلاث مجموعات فى لعبة كرة الطائرة

أسفرت عن فوز فريق السادات على فريق سلمانة0/2، وفى دورة كرة القدم فوز فريق سلمانة على فريق شهداء الروضة، وفوز فريق شهداء الروضة على فريق التلول 0/2، وفوز فريق سلمانة على فريق السادات 4/5 مركز شباب سلمانة، كما أقيمت فعاليات دورة رمضانية بمركز شباب الكفاح الرياضى على ملعب الخماسى بين الفرق المشاركة فى الدورة أسفرت عن فوز النجاح (أ) على الكفاح (ب) 1/7 وفوز التعاون (ب) على النجاح سامح 1/3 وفوز شباب الكفاح على التعاون( أ) 0/1 .

كما تواصلت فعاليات الدورة الرمضانية التى ينظمها مركز شباب الشيخ زويد بأسم وسيم العرجانى ، وأقيمت المباراة الأولى بين فريقى كوستيلا × الأبطال وانتهت المباراة بفوز فريق الكوستلا 5 /صفر ، والمباراة الثانية بين فريقى الارسنال × فريق نجوم المستقبل ، وانتهت المباراة بتعادل الفريقين صفر × صفر .

وتواصلت دورة مركز شباب الكوثر الرمضانية بالمباراة الأولى بين فريقى الشهاوين والريال الملكى وانتهت بفوز الريال الملكى 1/0، والمباراة الثانية بين فريقى الجيل الجديد ونجوم سيناء وانتهت بفوز الجيل الجديد 7/1 .