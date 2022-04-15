إصابة 3 أشخاص فى سقوط سيارة ملاكى من أعلى كوبرى أحمد عرابى بشبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

شهد كوبرى عرابي دائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، سقوط سيارة ملاكي من أعلي الكوبرى، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، جرى نقلهم لمستشفى ناصر العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطار من مأمور قسم شرطة أول شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ بسقوط سيارة ملاكي من أعلي كوبري أحمد عرابى دائرة القسم، وأسفر عن إصابة 3 أشخاص.

علي الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث وبالمعاينة والفحص تبين سقوط سيارة ملاكي من أعلي كوبري أحمد عرابى دائرة القسم، وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص، جرى نقلهم لمستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.