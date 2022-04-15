اليوم السابع
Ads
الجمعة، 15 أبريل 2022 01:39 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 3 أشخاص فى سقوط سيارة ملاكى من أعلى كوبرى أحمد عرابى بشبرا الخيمة

الجمعة، 15 أبريل 2022 01:22 م
إصابة 3 أشخاص فى سقوط سيارة ملاكى من أعلى كوبرى أحمد عرابى بشبرا الخيمة سقوط سيارة - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهد كوبرى عرابي دائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، سقوط سيارة ملاكي من أعلي الكوبرى، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، جرى نقلهم لمستشفى ناصر العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 
تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطار من مأمور قسم شرطة أول شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ بسقوط سيارة ملاكي من أعلي كوبري أحمد عرابى دائرة القسم، وأسفر عن إصابة 3 أشخاص.
 
علي الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث وبالمعاينة والفحص تبين سقوط سيارة ملاكي من أعلي كوبري أحمد عرابى دائرة القسم، وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص، جرى نقلهم لمستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 
 

أمن القليوبية

حادث سقوط سيارة ملاكي

كوبرى أحمد عرابى

سيارة ملاكي

شبرا الخيمة

مديرية أمن القليوبية

مستشفي ناصر العام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة