"أوقاف الأقصر" تفتتح اليوم مسجدين جديدين لخدمة المواطنين فى مدينة إسنا

الأقصر - أحمد مرعى

أنهت مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، تجهيزاتها لافتتاح مسجدين جديدين تم الانتهاء من أعمال الإنشاءات داخلهما للافتتاح اليوم الجمعة 15 أبريل الجارى، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى الذى تقوم به وزارة الأوقاف، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

ويقول الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، إنه تستعد مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر اليوم الجمعة الموافق 2022/4/15، لافتتاح عدد 2 مسجد جديد من المساجد التى تم الانتهاء من بنائها وتشييدها مؤخراً، وهى كالتالى:- (مسجد حسن الخاتمة بقرية الدبابيه شرق بإسنا - مسجد الفتاح العليم بالقرايا بالنمسا بإسنا)، وذلك بحضور كوكبة من قيادات الدعوة بالمديرية، وإدارتى أوقاف إسنا والنمسا والتنفيذيين والمواطنين.

وأوضح الشيخ سيد محمد عبد الدايم، لـ"اليوم السابع"، أنه تم خلال الشهر الماضي افتتاح مسجد الساده الأشراف بقرية زرنيخ بمركز ومدينة اسنا يوم الجمعة 11/3/2022، وتم افتتاح مسجد سيدنا الإمام الحسين بنجع الشاعر بقرية المدامود بمركز ومدينة الزينية يوم الجمعة 4/3/2022، وفى فرش المساجد تم فرش مسجد حسين طايع بعزبة باسيلى بقرية البعيرات والتابع لإدارة أوقاف القرنة بمركز ومدينة القرنة بالسجاد الجديد الوارد من الوزارة بمساحة 220 متر وذلك بتاريخ 24/3/2022، وفرش مسجد خاتم المرسلين بمنشأة العمارى بمدينة الأقصر والتابع لإدارة أوقاف بندر الأقصر بالسجاد الجديد الوارد من الوزارة بمساحة 244 مترا وذلك بتاريخ 19/3/2022، وفرش مسجد العتيق بقرية الملاحة والتابع لإدارة أوقاف القرنة بمركز ومدينة القرنة بالسجاد الجديد الوارد من الوزارة بمساحة 198 متر وذلك بتاريخ 15/3/2022، وفرش مسجد العتيق بنجع المساوية بقرية النمسا والتابع لإدارة أوقاف النمسا بمركز ومدينة اسنا بالسجاد الجديد الوارد من الوزارة بمساحة 203متر وذلك بتاريخ 13/3/2022.