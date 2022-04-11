أوقاف الأقصر تستعد لافتتاح مسجدين جديدين فى إسنا.. الجمعة

الأقصر – أحمد مرعى

تستعد مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، خلال الأيام المقبلة لافتتاح مسجدين جديدين تم الانتهاء من أعمال الإنشاءات داخلها للافتتاح يوم الجمعة المقبل 15 أبريل الجاري، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى الذى تقوم به وزارة الأوقاف، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وفى هذا الصدد يقول الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، إنه تستعد مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر يوم الجمعة القادم الموافق 2022/4/15، لافتتاح عدد 2 مسجد جديد من المساجد التى تم الانتهاء من بنائها وتشييدها مؤخراً، وهى كالتالى:- (مسجد حسن الخاتمة بقرية الدبابيه شرق بإسنا - مسجد الفتاح العليم بالقرايا بالنمسا بإسنا)، وذلك بحضور كوكبة من قيادات الدعوة بالمديرية، وإدارتى أوقاف إسنا والنمسا والتنفيذيين والمواطنين.

وأوضح الشيخ سيد محمد عبد الدايم، لـ"اليوم السابع"، أنه تم خلال الشهر الماضي افتتاح مسجد الساده الأشراف بقرية زرنيخ بمركز ومدينة اسنا يوم الجمعة 11/3/2022، وتم افتتاح مسجد سيدنا الإمام الحسين بنجع الشاعر بقرية المدامود بمركز ومدينة الزينية يوم الجمعة 4/3/2022، وفى فرش المساجد تم فرش مسجد حسين طايع بعزبة باسيلى بقرية البعيرات والتابع لإدارة أوقاف القرنة بمركز ومدينة القرنة بالسجاد الجديد الوارد من الوزارة بمساحة 220 متر وذلك بتاريخ 24/3/2022، وفرش مسجد خاتم المرسلين بمنشأة العمارى بمدينة الأقصر والتابع لإدارة أوقاف بندر الأقصر بالسجاد الجديد الوارد من الوزارة بمساحة 244 مترا وذلك بتاريخ 19/3/2022.

وفرش مسجد العتيق بقرية الملاحة والتابع لإدارة أوقاف القرنة بمركز ومدينة القرنة بالسجاد الجديد الوارد من الوزارة بمساحة 198 متر وذلك بتاريخ 15/3/2022، وفرش مسجد العتيق بنجع المساوية بقرية النمسا والتابع لإدارة أوقاف النمسا بمركز ومدينة اسنا بالسجاد الجديد الوارد من الوزارة بمساحة 203متر وذلك بتاريخ 13/3/2022، وفرش مسجد ال البيت بنجع ام غرباب بقرية العديسات بحرى والتابع لإدارة أوقاف الطود بمركز ومدينة الطود بالسجاد الجديد الوارد من الوزارة بمساحة 217 متر وذلك بتاريخ 12/3/2022، وفرش مسجد النور بنجع الطارف بالقرنة والتابع لإدارة أوقاف القرنة بمركز ومدينة القرنة بالسجاد الجديد الوارد من الوزارة بمساحة 229 متر وذلك بتاريخ 10/3/2022، وفرش مسجد سيدنا الإمام الحسين بنجع الشاعر بقرية المدامود والتابع لإدارة أوقاف الزينية بمركز ومدينة الزينية بالسجاد الجديد الوارد من الوزارة بمساحة 310 متر وذلك بتاريخ 3/3/2022، وفرش مسجد التوحيد بقرية اللاقالته والتابع لإدارة أوقاف القرنة بمركز ومدينة القرنة بالسجاد الجديد الوارد من الوزارة بمساحة 148 متر وذلك بتاريخ 28/3/2022.