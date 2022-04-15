اليوم السابع
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"أوقاف الأقصر" تستعد لتوزيع 28 طن أرز وسكر ضمن حملة شنطة رمضان للسلع الجافة

الجمعة، 15 أبريل 2022 07:36 م
"أوقاف الأقصر" تستعد لتوزيع 28 طن أرز وسكر ضمن حملة شنطة رمضان للسلع الجافة أوقاف الأقصر - صورة أرشيفية
الأقصر - أحمد مرعى

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صرح الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، بأنه تستعد مديرية الأوقاف لتوزيع كميات الأرز والسكر التى تم تسلمها ضمن حملة "شنطة رمضان للسلع الجافة"، وذلك بتوفيق من الله وفى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى لوزارة الأوقاف، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تسلمت المديرية خلال الـ24 ساعة الماضية الدفعة الأولى من الدفعات المخصصة من قبل الوزراة لمحافظة الأقصر من شنطة رمضان للسلع الجافة هذا العام 2022، والتى بلغ قدرها 14 ألف كيلو أرز، و14 ألف كيلو سكر، وذلك لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى المحافظة عن طريق مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الأقصر، وذلك فى إطار من الود والحب والاحترام والاهتمام الذى توليه الدولة بكافة مؤسساتها لهذه الأسر، وتحت إشراف كامل من جميع الجهات ذات الاختصاص بالوزارة والمديرية والمحافظة ومديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر.

وفى السياق نفسه، أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه نجحت الإدارات المختلفة فى بيع 201 صك من صكوك الإطعام، فى إدارات أوقاف البياضية والنمسا والطود وأصفون وإسنا، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى لوزارة الأوقاف المصرية، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ومن بين مفردات هذا الدور ما قامت به الوزارة من الإعلان عن بدء مشروع صكوك الإطعام على مستوى الجمهورية.

وأضاف وكيل أوقاف الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه امتداداً لهذا الدور الرائد، واستجابة لما أعلن عنه مسبقاً عن توافر صكوك الإطعام بالمديرية، وذلك بقيمة مالية إجمالية للصك الواحد مبلغ 300 جنيه فقط لاغير، لمن أراد الشراء والمساهمة فى إدخال الفرح والسرور على الأسر الأولى بالرعاية، وأن هذه الصكوك متوافرة على مستوى المديرية، حيث تم بيع 201 صك من صكوك الإطعام حتى الآن.


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