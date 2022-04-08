وكيل أوقاف الأقصر: بيع 201 صك إطعام فى الإدارات المختلفة

الأقصر - أحمد مرعى

أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه نجحت الإدارات المختلفة فى بيع 201 صكا من صكوك الإطعام، فى إدارات أوقاف البياضية والنمسا والطود وأصفون وإسنا، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى لوزارة الأوقاف المصرية، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ومن بين مفردات هذا الدور ما قامت به الوزارة من الإعلان عن بدء مشروع صكوك الإطعام على مستوى الجمهورية.

وأضاف وكيل أوقاف الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه امتداداً لهذا الدور الرائد، واستجابة لما أعلن عنه مسبقاً عن توافر صكوك الإطعام بالمديرية، وذلك بقيمة مالية إجمالية للصك الواحد مبلغ 300 جنيه فقط لاغير، لمن أراد الشراء والمساهمة فى إدخال الفرح والسرور على الأسر الأولى بالرعاية، وأن هذه الصكوك متوافرة على مستوى المديرية، حيث تم بيع 201 صك من صكوك الإطعام حتى الآن.

وأوضح الشيخ سيد محمد عبد الدايم، أنه منذ يوم 13 مارس الماضى نجحت المديرية بإداراتها الـ9 التابعة لأوقاف الأقصر فى بيع صكوك الإطعام للجميع، حيث إنه فى إدارة أوقاف النمسا جرى بيع 39 صكا، وإدارة بندر الأقصر بيع 33 صكا، وإدارة أوقاف البياضية بيع 33 صكا، وإدارة أوقاف اصفون بيع 25 صكا، وإدارة أوقاف إسنا قامت ببيع 19 صكا، وإدارة أوقاف أرمنت بيع 10 صكوك، وإدارة أوقاف حاجر كومير بيع 8 صكوك، وإدارة أوقاف الزينية قامت ببيع 8 صكوك، وإدارة أوقاف الطود بيع 12 صكا، وبذلك يكون إجمالى ما تم بيعه بمديرية أوقاف الأقصر وإداراتها المختلفة إجمالى 201 صك من صكوك الإطعام قبل دخول شهر رمضان المبارك.