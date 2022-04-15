اليوم السابع
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أمين عام مجلس التعاون يدين اقتحام المسجد الأقصى

الجمعة، 15 أبريل 2022 05:16 م
أمين عام مجلس التعاون يدين اقتحام المسجد الأقصى الدكتور نايف الحجرف
إيمان حنا

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أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف بأشد العبارات اقتحام الشرطة والقوات الخاصة الإسرائيلية المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين فجر الجمعة، ما أدى إلى إصابة نحو 152 مصلياً واعتقال المئات، الأمر الذى يشكل انتهاكاً صارخاً، وتصرفاً مداناً ومرفوضاً وتصعيداً خطيراً، وفق عكاظ.

 

وشدد الحجرف على ضرورة احترام إسرائيل الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس المحتلة ومقدساتها ووقف كل الإجراءات غير الشرعية، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته للحفاظ على سلامة المسجد الأقصى والمصلين، وبضرورة تقيد إسرائيل بالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال وفق القانون الدولى الإنسانى.

 


الاقصى

الاعتداءات الاسرائيلية على الاقصى

المسجد الاقصى

فلسطين

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