أصغر مجرم فى العالم.. السجن مدى الحياة لطفل قتل صديقته.. أعرف الحكاية

كتب - أحمد عبد الهادى

يعرض "اليوم السابع"، من خلال سلسلة حلقات تقدمها لقرائها في شهر رمضان الكريم بعنوان "أصغر مجرم في العالم"، والتي توضح عدد من الجرائم الغريبة التي ارتكبت علي يد أطفال، وأصبحت تملأ صفحات الحوادث اليومية بمختلف أنحاء العالم، وغيرها من جرائم قتل وسرقة ونصب، ونادراً ما تحتوى هذه الصفحات على جرائم غريبة ومثيرة قد لا يصدقها القارئ أو تخطر بباله.

وفى حلقة اليوم نستعرض، قصة ليونيل تايت 30 يناير 1987، الذي كان يلعب مع فتاة تدعى تيفاني تبلغ من العمر 6 سنوات في منزله، وكانت اللعبة تقليد للمصارعين المحترفين وكانت أمه في الطابق العلوي، حيث قالت إنها سمعت بعض الصراخ للأطفال وظنت أنهم يلعبون فقط، ولكن بعد 45 دقيقة ذهب ليونيل لأمه وأخبرها بأن تيفاني لا تتنفس، اتضح بعد ذلك أن "تيفاني" تعرضت لضربات قوية وكسور في الجمجمة والأضلاع وتورم في الدماغ، فحكم على ليونيل بالسجن مدى الحياة، ولكن تم نقض الحكم بحقه على أساس أنه لم تتح له حضور جلسة استماع الكفاءة العقلية، حيث أفرج عنه في عام 2004 تحت المراقبة لمدة 10 سنوات.