أخطر مجرم فى العالم.. إل تشابو أغنى أغنياء العالم وأكبر مهربى المخدرات

كتب – أحمد عبد الهادى

تعرض اليوم السابع من خلال سلسة حلقات تقدمها لقرائها في شهر رمضان الكريم بعنوان "أخطر مجرم في العالم"، والتي توضح عددا من الجرائم الخطيرة التي أصبحت تملأ صفحات الحوادث بمختلف أنحاء العالم، عن جرائم قتل وسرقة ونصب، ولكن لكل جريمة بطلا يطلق عليه اخطر مجرم فى العالم، وذلك نظرا لعدد الجرائم التي قام بها بمفرده واصبح بعدها اسمه يتردد في ساحة المجرميين.

وفى حلقة اليوم نستعرض قصة إل تشابو أكبر مهربي المخدرات إلى الولايات المتحدة، ودخل قائمة مجلة فوربس لأغنى أغنياء العالم عام 2009، الذى شغل المركز 701 على القائمة بثروة تعدت مليار دولار.

في عام 2001 هرب إل تشابو من سجن شديد الحراسة في المكسيك، وواصلت السلطات البحث عنه حتى 16 فبراير 2014 حين داهمت قوات البحرية المكسيكية منزله في ساينالوا، وتمكن من الهروب عبر نفق يمتد من أسفل الحمام الساخن في حديقة منزله إلى مأوى الأعاصير في الجانب الآخر، ورغم هروبه، تمكنت السلطات من اعتقاله بعد 6 أيام فقط في مدينة أخرى في نفس المقاطعة، وبعد نحو عام تمكن من الفرار من السجن مرة أخرى بعد حفر نفق من حمامات السجن إلى خارج الأسوار، لكنه اعتقل بعد نحو 6 أشهر، وسلمته المكسيك عام 2017 للولايات المتحدة، التي أخضعته للمحاكمة وأدين بعد سنتين من تسليمه.

المحكمة الأمريكي أدانته بعدة جرائم منها توزيع الكوكايين، والهيروين، وحيازة أسلحة من دون ترخيص، وغسيل الأموال، وخلال محاكمته قال شاهد إنه دفن رجلاً حياً، وخدر واغتصب قاصرات بعضهن كنّ في الثالثة عشر من العمر، وذلك حسب ما تداول عبر الصحف العالمية.