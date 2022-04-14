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8 معلومات عن إغلاق محور المشير طنطاوى إسبوعًا بسبب إنشاء كوبرى

الخميس، 14 أبريل 2022 06:30 ص
8 معلومات عن إغلاق محور المشير طنطاوى إسبوعًا بسبب إنشاء كوبرى محور المشير - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أجرت الإدارة العامة لمرور القاهرة، عملية غلق لمحور المشير طنطاوي لإنشاء كوبري سيارات، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات ونلخص تفاصيل الغلق في نقاط وهي : 
 
-الغلق لمحور المشير باتجاه مناطق مدينة نصر قبل منطقة الأعمال 
 
-عملية الغلق تستمر لمدة أسبوع حتي الثلاثاء المقبل
 
-تحويل حركة المركبات عن طريق الإنحراف يميناً إتجاه طريق مستحدث لمسافة (100) متر والعودة مرة أخرى إلى محور المشير إتجاه مناطق مدينة نصر
 
-تعيين خدمات مرورية مكثفة لتنفيذ أعمال إنشاء كوبرى سيارات أعلى محور المشير
 
-سيتم تنفيذ أعمال رفع الكمر الخاص بالوصلة المارة أعلى محور المشير لإنشاء كوبري السيارات
 
- الأعمال ستكون لمدة سبعة أيام ليلاً ونهاراً لحين الإنتهاء من تنفيذ الأعمال. 
 
- الإدارة العامة لمرور القاهرة نسقت مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية 
 
-وضع جميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين لمنع وقوع الحوادث.
 
 
 

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