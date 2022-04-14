8 معلومات عن إغلاق محور المشير طنطاوى إسبوعًا بسبب إنشاء كوبرى

كتب عبد الرحمن سيد

أجرت الإدارة العامة لمرور القاهرة، عملية غلق لمحور المشير طنطاوي لإنشاء كوبري سيارات، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات ونلخص تفاصيل الغلق في نقاط وهي :

-الغلق لمحور المشير باتجاه مناطق مدينة نصر قبل منطقة الأعمال

-عملية الغلق تستمر لمدة أسبوع حتي الثلاثاء المقبل

-تحويل حركة المركبات عن طريق الإنحراف يميناً إتجاه طريق مستحدث لمسافة (100) متر والعودة مرة أخرى إلى محور المشير إتجاه مناطق مدينة نصر

-تعيين خدمات مرورية مكثفة لتنفيذ أعمال إنشاء كوبرى سيارات أعلى محور المشير

-سيتم تنفيذ أعمال رفع الكمر الخاص بالوصلة المارة أعلى محور المشير لإنشاء كوبري السيارات

- الأعمال ستكون لمدة سبعة أيام ليلاً ونهاراً لحين الإنتهاء من تنفيذ الأعمال.

- الإدارة العامة لمرور القاهرة نسقت مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية

-وضع جميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين لمنع وقوع الحوادث.