وكيل زراعة الفيوم: محصول القمح مبشر بالخير رغم تأخر الحصاد

الفيوم رباب الجالي

قال الدكتور ربيع مصطفي وكيل الوزارة بمحافظة الفيوم، إن ما جرى تحقيقه من إنتاج للقمح هذا العام يعتبر إنجازا، لافتا إلى أن مساحة محصول القمح هذا العام بلغت 280 ألف فدان والتقاوى معتمدة من وزارة الزراعة.



وأشار إلى التنمية الزراعية وخاصة في محصول القمح هذا العام، مشيراً إلى أن الدور الذى ساهم فيه فريق البحث العلمى الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح برئاسة الدكتور أحمد زين العابدين بمركز البحوث الزراعية قبل وزارة الزراعة وأثناء المراحل المختلفة للزراعة وصولا إلى عملية الحصاد.



وأشار وكيل زراعة الفيوم إلى أن التغيرات المناخية أخرت موسم الحصاد، ولكنها ساعدت على امتلاء السنابل، فالمحصول هذا الموسم مبشر بالخير.



وأضاف، أن جميع الإدارات الزراعية بالتعاون مع "البنك الزراعى" ومديرية التموين وكافة الأجهزة المعنية تتعاون لإنجاح موسم الحصاد للقمح، وتم الدفع بلجان من الإرشاد والمكافحة والرش واكتشاف أى إصابات بالصدأ ورش المبيدات الموصى بها من وزارة الزراعة.



وأكد الدور البارز للمزارعين وما أبدوه من تجاوب والالتزام بالنصائح والتعليمات والإرشادات الزراعية المختلفة، وتطبيقهم لجميع الممارسات الزراعية السليمة الموصى بها حتى الوصول إلى هذا المستوى المتميز من الإنتاج، مشيرا إلى أنه لم يتم استخدام مبيدات ولم تظهر أى إصابات على الإنتاج.



وأشار إلى اتباع السياسة العامة للدولة وتم العمل على توفير كافة الآلات والمعدات اللازمة للمزارعين لتسهيل عملية الحصاد والدراس.



وأضاف أن المديرية تعمل على تخفيف الأعباء عن المزارعين بالتعاون مع الزراعة الآلية، حيث تم توفير آلات (حصاد وتربيط) بسعر مخفض، وذلك تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بالاتفاق مع الدكتور عادل الأشقر رئيس قطاع الزراعة الآلية، من خلال بدء موسم الحصاد ودعم المزارعين بتلك الآلات للتيسير عليه.