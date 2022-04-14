وكيل "تعليم الشرقية" يفتتح معرض نواتج التعلم لطلاب الصف الرابع الابتدائى

الشرقية - حمدى عبد العظيم

افتتح محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، معرض نواتج التعليم لطلاب الصف الرابع الابتدائى الخاص بتدوير خامات من مخلفات البيئة المحيطة واستخدامها في إنتاج منتجات تنفع تلاميذ الصف الرابع والمجتمع، وكذلك معرض الوسائل التعليمية للمشروعات القومية الكبرى العملاقة التي تم إنجازها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والذي تقيمه إدارة أبو حماد بمدرسة المستشار سامي عبد الحليم رجب غنيم للتعليم الأساسي.

وذلك بحضور المهندس وجيه صدقي رئيس مركز ومدينة ابو حماد، ودعاء زكريا مدير عام الشئون التنفيذية، بشر حسين بشر مدير التعليم الابتدائي بالمديرية، ومصطفى عبد السلام، مدير عام ادارة ابو حماد التعليمية، ومحمد عبد الفتاح وكيل ادارة ابو حماد التعليمية وابراهيم الورواري رئيس مجلس الامناء والاباء والمعلمين والإدارة، وعدد من موجهي المواد والوسائل التعليمية وقيادات إدارة أبو حماد.

وأشاد وكيل الوزارة بجهود أعضاء هيئة التدريس والوسائل التعليمية في تدريب التلاميذ للاستفادة من المناهج الدراسية ونواتج التعلم للصف الرابع الابتدائي، متمنيا التوفيق والنجاح لأبنائنا التلاميذ.