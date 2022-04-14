وتعليقا على هذا التحذير، قال دينكو إنه لا يوجد دليل على ذلك، بحسب موقع "رومانيا إنسايدر" الإخباري الروماني .

وأضاف دينكو أنه " من المفهوم تماما أن زيلينسكي كان يدافع عن قضيته، إلى حد ما، فهو يدافع عن أوروبا بأكملها"، لكنه أكد أنه لا توجد أسباب لاستنتاج أن روسيا تريد شن هجمات الدول الأعضاء في حلف الناتو .

وقال دينكو: "لا أعتقد أن هناك دليلا على شيء من هذا القبيل ، ولا نأخذ هذا السيناريو في الاعتبار".

كان زيلينسكي قد قال في رسالة بالفيديو نشرت على موقع "تويتر" إن "بولندا ومولدوفا ورومانيا ودول البلطيق ستصبح الأهداف التالية إذا سقطت حرية أوكرانيا"، وحذر من أن الحرب ستصبح "حمام دم لا نهاية له ينشر البؤس والمعاناة والدمار" بدون أسلحة إضافية.