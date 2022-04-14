والد حبيبة بعد الحكم بإعدامه: بسام قال لي وأنا بقتله "آسف والله أنا بحبك"

كتب أحمد حسنى

قضت الدائرة 11 جنوب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، بمعاقبة المتهمين بقتل "طالب الرحاب، بالإعدام شنقاً للمتهم الأول بقتل طالب الرحاب، والسجن المؤبد لحبيبة خطيبة طالب الرحاب، والسجن المشدد من 5 إلى 10 سنوات لباقي المتهمين.

يعيد اليوم السابع أقوال المتهمين طبقا لتحقيقات النيابة العامة، في القضية رقم 9820 لسنة 2018 جنايات الشروق والمقيدة برقم 575 لسنة 2018 كلى القاهرة الجديدة برئاسة المستشار أحمد حنفى، المحامى العام الأول للنيابات، والمعروفة إعلاميًا بـ"طالب الرحاب".

ويروي المتهم الرئيسي تفاصيل الجريمة قائلا:

"يوم الجريمة قابلت بسام بره ودخل معايا ودخل على جوه على طول، ودخل وراه 4 من البودى جاردات ماعدا باسم شلبى، فضل واقف بره، وكتفوه من ضهره على غفلة فى الأوضة اللى فى وش الطرقة، وربطوه بأفافيز عربية وحبال غسيل خضرة، وحطوا فى بؤه بلاستر وحطينا على عينه بلاستر بس كان يسمح برؤية ضعيفة، وقلت للعمال متشكر وحاسبت وليد على مبلغ 6 آلاف جنيه، رغم أنى كنت متفق معاهم على 4 ألاف كمكافأة ليهم عشان عملوا الموضوع بسرعة، وكنت مبسوط، وقعدت ألوم فيه وهو مربوط وأعاتبه على الحال اللى وصلنا ليه، قولتله "شوفت آخر الكبر وصلنا لأيه، وأنت بتعمل رأسك برأسى يا بسام، فقعد يقولى "أنا آسف ياعم شريف، وأنا بحبك والله".

بعدها شاور على إزازة الميه وهو مربوط بصباعه، فجبتله المياه وقولتله لو أتكلمت هخلص عليك، وأول ما شيلت البلاستر قعد يقول: "ألحقونى ألحقونى"، ولما لاقيت صوته على فروحت حطيت صباعى السبابة والأبهام على رقبته لحد ما خنقته فى حنجرته، وبعدها كان مات، روحت شاده على السرير ونزلت رأسه الأول على الأرض وجريته لحد المطبخ، ورميته فى الحفرة، ورميت عليه شوال فحم عشان يمتص الريحة، وحطيت عليه رمل بارتفاع 45 سم، وعملت شبكة حديد بالأسياخ وسلك الحديد وحطيتهم على الجثة عشان متتمددش وتنفجر وأتفضح".

صدر الحكم برئاسة المستشار عاطف رزق كامل، وعضوية المستشارين محمد فرج السعدني، ومعتصم أحمد برديس وحسام الدين فتحى، وأمانة سر سعيد عبد الستار ومجدي شكري.

كان النائب العام، أحال المتهمين "أشرف.ح" 55 سنة صاحب مكتب مقاولات، وابنته "حبيبة" 20 سنة طالبة، و"محمد.ى" 20 سنة "سائق" و"باسم.م "رئيس مجلس إدارة شركة للاستيراد والتصدير، و"سيد.ر" وشهرته " سيكا" 40 سنة سائق، ومجدى.ع 40 سنة "سفرجى"، و"وليد.ح" 32 سنة "سائق"، وشقيقه "أحمد" 21 سنة عامل، إلى محكمة الجنايات.

وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا يوم 19 أغسطس 2018 بدائرة قسم الشروق، قتلوا بسام أسامة محمد، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، حيث كشفت التحريات أن المتهمين الأول والثانية والثالث، عقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك شقة سكنية استأجرها الأول وحفر بها حفرة كبيرة لدفن المجنى عليه، بها وأعد صندوق خشبى وحبال وشريط لاصق بينما، قام باقى المتهمين بمساعدتهم والاشتراك معهم فى الجريمة.

وكشفت التحقيقات، أن خلاف نشب بين المتهم الأول والمجنى عليه، بعدما اكتشف تورط المتهم فى تزوير بطاقة تحقيق شخصيته للهروب من تنفيذ حكم قضائى بالسجن، ومن هنا عزم المتهم وباقى المتهمين على قتله واستأجروا إحدى الشقق السكنية بمدينة الرحاب، واستدرجوا المجنى عليه إليها عن طريق المتهمة الثانية "خطيبته"، واشتركوا جميعًا فى قتله واخفوا جثته بدفنها فى حفرة، أعدها المتهم الأول بالشقة ثم سرقوا ما بحوزته من متعلقات.

وباستجوابه اعترف المتهم الأول تفصيلاً بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع باقى المتهمين، وقام بتمثيل الجريمة أمام النيابة العامة.