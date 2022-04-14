اليوم السابع
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الخميس، 14 أبريل 2022 12:53 م
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موانئ البحر الأحمر: تداول 7107 طن بضائع عامة ومتنوعة و593 شاحنة

الخميس، 14 أبريل 2022 12:10 م
موانئ البحر الأحمر: تداول 7107 طن بضائع عامة ومتنوعة و593 شاحنة موانئ البحر الأحمر - ارشيفية
البحر الأحمر- عماد عرفة

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أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر عن حركة تداول البضائع المختلفة، حيث تم تداول 7107 طن بضائع عامة ومتنوعة و593 شاحنة و 21 سيارة ملاكى خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وصول و مغادرة 7 سفينة خلال اليوم.

وسجلت الهيئة بموانيها وصول 3 سفن بضائع عامة ومتنوعة، ومغادرة 4 سفن بضائع عامة ومتنوعة ، واجمالى السفن المتراكية على الأرصفة 12 سفن ، ومن المنتظر دخول 2 سفينة جديدة اليوم.

وبلغت حركة الصادرات تداول 5710 طن بضائع عامة ومتنوعة و 228 شاحنة و 6 ملاكي، كما بلغت حركة الواردات تداول 1397 طن بضائع عامة ومتنوعة 160 شاحنة و 15 ملاكى واستقبل ميناء سفاجا السفينة امل 70 شاحنة محملة 928 طن بضائع عامة ومتنوعة و 18 شاحنة فارغة و 12 ملاكى وتم مغادرة السفينة بوسيدن اكسبريس 106 شاحنة بحمولة 2581 طن بضائع عامة ومتنوعة و 3 ملاكى والسفينة الحرية 63شاحنة بحمولة 1513 طن و 2 ملاكي.

كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان ومغادرة السفينة سيناء والسفينة عمان حيث تم استقبال 23 شاحنة بحمولة 462 طن بضائع عامة و 7 طن بضائع عامة ترانزيت إلى ليبيا و 49 شاحنة فارغة و 2 ملاكى وتصدير 59 شاحنة بحمولة 1616 طن بضائع عامة و 1 ملاكي، وفى هذا السياق سجلت موانى الهيئة وصول وسفر 593 راكب بموانيها.

 


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