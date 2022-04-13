السفينة CHANG AN تغادر سفاجا بحمولة 31 ألف طن فوسفات إلى سنغافورة

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، عن حركة تداول البضائع بموانئ الهيئة المختلفة، حيث شهدت الحركة الملاحية وحركة تداول البضائع خلال الـ24 ساعة الماضية ووصول ومغادرة 8 سفن.

وأكدت الهيئة فى بيانها تسجيل وصول 4 سفن بضائع عامة ومتنوعة، ومغادرة 4 سفن بضائع عامة ومتنوعة ، وترسو على الأرصفة سفينة، ومن المنتظر دخول 3 سفينة جديدة اليوم ، وشملت حركة الصادرات تداول 35 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و 152 شاحنة و 2 ملاكي.

كما شملت حركة الواردات تداول 3157 طن بضائع عامة ومتنوعة 253 شاحنة و56 ملاكي، كما استقبل ميناء سفاجا السفينة بوسيدن اكسبريس بعدد 113 شاحنة بحمولة 1538 طن بضائع عامة ومتنوعة و54 ملاكى والسفينة الحرية بعدد 66 شاحنة بحمولة 1308 طن بضائع عامة ومتنوعة.

كما غادرت السفينة امل بعدد 93 شاحنة بحمولة 2226 طن بضائع عامة ومتنوعة و2 ملاكى والسفينة CHANG AN بحمولة 31200 طن فوسفات تصدير الى سنغافورة.

كذلك استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان ومغادرة السفينة سيناء والسفينة عمان حيث تم استقبال 74 شاحنة بحمولة 224 طن بضائع عامة و87 طن بضائع عامة ترانزيت إلى ليبيا و2 ملاكى وتصدير 59 شاحنة بحمولة 1579 طن بضائع عامة.