اليوم السابع
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الخميس، 14 أبريل 2022 02:46 م
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مقتل مسجل خطر وإصابة آخر فى تبادل إطلاق النار مع حملة أمنية بقنا

الخميس، 14 أبريل 2022 02:28 م
مقتل مسجل خطر وإصابة آخر فى تبادل إطلاق النار مع حملة أمنية بقنا حملة أمنية - ارشيفية
صابر سعيد

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لقي مسجل خطر مصرعه، وأصيب آخر فى تبادل النيران مع الشرطة بقرية أسمنت فى نقادة جنوب محافظة قنا، خلال حملة أمنية للقبض على تشكيل عصابي متخصص في السرقة.

 

تلقى اللواء مسعد أبوسكين،مدير أمن قنا، إخطارًا بمقتل "الأحمدي.ع" 30 عامًا، بطلق ناري وإصابة آخر، خلال تبادلهم إطلاق النار مع الشرطة على كوبري قرية أسمنت في نقادة، خلال حملة أمنية لضبطهما بعد سرقة وحدة صحية بنجع البركة التابعة لدائرة المركز.

 

تم نقل الجثة والمصاب إلى المستشفى،وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

 

 


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