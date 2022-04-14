وقال مسئول بالشرطة راهول ديف شارما - في تصريح صحفي اليوم الخميس، نقلته صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية - "إن الحريق اندلع بسبب تسريب مفاعل كيميائي لحمض (النتريك أحادى الميثيل) المستخدم في تصنيع عدة أنواع من البوليمرات؛ ما تسبب فى وقوع انفجار"، مشيرا إلى أن خمسة من الضحايا لقوا مصرعهم على الفور في حين توفى السادس في المستشفى متأثرا بالحروق التي أصابته.

وأضاف أن المصابين الـ 13 يخضعون للعلاج في المستشفيات في حالة حرجة، إذ أصيبوا بحروق بنسبة 80 في المائة.. مشيرا إلى أنه تم فتح تحقيق من أجل الوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

وأشار شارما إلى أن المفاعل الكيميائي تدمر بشكل كامل، إلا أن رجال الإطفاء تمكنوا من إنقاذ باقي أجزاء المصنع من التدمير جراء الحريق.

ومن جانبه، أعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودى - فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - عن تعازيه لعائلات الضحايا جراء الحريق.. متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.