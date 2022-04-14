اليوم السابع
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الخميس، 14 أبريل 2022 07:44 ص
أكرم القصاص
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مصرع 29 شخصا غرقا جراء انقلاب قارب فى نيجيريا

الخميس، 14 أبريل 2022 07:00 ص
مصرع 29 شخصا غرقا جراء انقلاب قارب فى نيجيريا انقلاب قارب - أرشيفية
وكالات

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لقي ما لا يقل عن 29 شخصا بينهم خمسة أطفال، حتفهم بعد انقلاب قارب في غرب نيجيريا، حسبما قال مسؤول محلي لوكالة الأنباء الألمانية .

وقال المسؤول المحلي إن القارب غرق خلال رحلة له في نهر شاغاري في ولاية سوكوتو بشمال غرب البلاد يوم الثلاثاء.

ولم يتضح عدد الأشخاص الذين كانوا على متن القارب.

وهناك مؤشرات على أن القارب الذي انقلب يوم الثلاثاء كان محملا بأكثر من سعته.

وغالبا ما يتم تحميل القوارب بأوزان تتجاوز السعة الموصى بها على الممرات المائية في نيجيريا، مما يجعل مثل هذه الحوادث متكررة، كما أن العديد من القوارب أيضا في حالة سيئة.

 

نيجيريا

انقلاب قارب

ولاية سوكوتو

نهر شاغاري

غرب نيجيريا

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