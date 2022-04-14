مصرع سائق وإصابة 5 فى تصادم سيارة ربع نقل وميكروباص بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

لقى سائق سيارة ربع نقل مصرعه وأصيب 5 آخرين إثر وقوع حادث بسبب ‏انفجار الإطار الخلفي للسيارة، مما أدى إلى انقلاب السيارة وتخطيها الجزيرة الوسطى بمحافظة الدقهلية، واصطدامها بسيارة ‏ميكروباص بالمواجهة، وذلك علي طريق "المنصورة – دمياط" بمدينة طلخا، وهرعت سيارات الإسعاف ‏إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وإيداع الجثة مستشفى طلخا ‏المركزى تحت تصرف النيابة العامة.‏

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة طلخا من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث اصطدام سيارة ربع نقل مع سيارة ‏أخرى ميكروباص على طريق "المنصورة – دمياط" بالقرب من إسعاف طلخا، ووجود حالة وفاة ‏ومصابين.‏

هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين وجود جثة محمد يوسف الحسينى، 34 عامًا ‏سائق ‏ومقيم في قرية كفر دميرة القديم مركز طلخا، و5 مصابين آخرين تم نقلهم إلي مستشفى الطوارئ ‏بالمنصورة.‏

وانتقلت مباحث طلخا إلي مكان الحادث وبالفحص، تبين أن المتوفى كان يقود السيارة رقم "درب 1970 ‏ربع نقل "، وانفجر الإطار الخلفى الأيسر للسيارة الأولى، ما أدى إلى انقلابه وتخطى الجزيرة الوسطى ‏للطريق واصطدامه بالسيارة رقم " د س ع 1845 أجرة ميكروباص " قيادة محمد الحسيني إبراهيم، 35 ‏سنة سائق، ومقيم قرية شبرا البهو دائرة مركز أجا باتجاه شربين.

وأكد مصدر طبى بمستشفى الطوارئ بالمنصورة، أن الحادث تسبب فى وفاة محمد يوسف الحسيني، 34 ‏عامًا سائق، وإصابة كل من: محمد الحسيني إبراهيم، 35 عامًا بكسر بالساق اليسرى وجرح قطعي ‏بالوجه، ومروة هاني الشافعي، 20 سنة طالبة ومصابة بجروح متفرقة بالوجه والعين اليسرى، وفاطمة ‏السيد محمود، طالبة، ومصابة بجرح قطعي بالعين اليسرى، وهويدا أشرف حمزة، 18 عامًا طالبة، ‏ومصابة بكسر بالقدم اليمني، ومحمد حسن محمد عطوة، 23 عامًا طالب ومصاب بكسر بالقدم اليسرى.