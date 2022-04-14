مصرع سائق وإصابة 5 فى تصادم سيارة ربع نقل وميكروباص بالدقهلية

لقى سائق سيارة ربع نقل مصرعه وأصيب 5 آخرين إثر وقوع حادث بسبب انفجار الإطار الخلفي للسيارة، مما أدى إلى انقلاب السيارة وتخطيها الجزيرة الوسطى بمحافظة الدقهلية، واصطدامها بسيارة ميكروباص بالمواجهة، وذلك علي طريق "المنصورة – دمياط" بمدينة طلخا، وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وإيداع الجثة مستشفى طلخا المركزى تحت تصرف النيابة العامة.
وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة طلخا من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث اصطدام سيارة ربع نقل مع سيارة أخرى ميكروباص على طريق "المنصورة – دمياط" بالقرب من إسعاف طلخا، ووجود حالة وفاة ومصابين.
هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين وجود جثة محمد يوسف الحسينى، 34 عامًا سائق ومقيم في قرية كفر دميرة القديم مركز طلخا، و5 مصابين آخرين تم نقلهم إلي مستشفى الطوارئ بالمنصورة.
وانتقلت مباحث طلخا إلي مكان الحادث وبالفحص، تبين أن المتوفى كان يقود السيارة رقم "درب 1970 ربع نقل "، وانفجر الإطار الخلفى الأيسر للسيارة الأولى، ما أدى إلى انقلابه وتخطى الجزيرة الوسطى للطريق واصطدامه بالسيارة رقم " د س ع 1845 أجرة ميكروباص " قيادة محمد الحسيني إبراهيم، 35 سنة سائق، ومقيم قرية شبرا البهو دائرة مركز أجا باتجاه شربين.
وأكد مصدر طبى بمستشفى الطوارئ بالمنصورة، أن الحادث تسبب فى وفاة محمد يوسف الحسيني، 34 عامًا سائق، وإصابة كل من: محمد الحسيني إبراهيم، 35 عامًا بكسر بالساق اليسرى وجرح قطعي بالوجه، ومروة هاني الشافعي، 20 سنة طالبة ومصابة بجروح متفرقة بالوجه والعين اليسرى، وفاطمة السيد محمود، طالبة، ومصابة بجرح قطعي بالعين اليسرى، وهويدا أشرف حمزة، 18 عامًا طالبة، ومصابة بكسر بالقدم اليمني، ومحمد حسن محمد عطوة، 23 عامًا طالب ومصاب بكسر بالقدم اليسرى.
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