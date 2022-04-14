إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم 3 سيارات بطريق الفيوم الصحراوى

كتب بهجت أبو ضيف

أصيب 8 أشخاص بينهم أفريقي الجنسية في تصادم 3 سيارات بطريق الفيوم الصحراوي، وتم نقلهم الي المستشفي.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بالطريق المشار إليه.

تبين بالفحص تصادم عدة سيارات أمام قطاع دهشور اتجاه الفيوم، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بينهم شخص يحمل جنسية دولة إفريقية.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الهرم، وتجنيب آثار الحادث نهر الطريق، والعمل على سحب الكثافات؛ لتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها.

تحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء علاء فاروق مساعد وزيرالداخلية لقطاع أمن الجيزة بالواقعة.