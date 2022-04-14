مسابقات لحفظ القرآن الكريم وندوات عن خطورة التنمر بمراكز شباب كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أقيمت المسابقة الدينية فى حفظ القرآن الكريم للشباب بمشاركة أعضاء مراكز الشباب بقاعة مركز شباب قلين بمحافظة كفر الشيخ، كما نظم مركز شباب البكاتوش مسابقة القرآن الكريم للطلائع والشباب ضمن الخطة الداخلية للمركز، كما عقدت ندوة تثقيفية بمركز شباب عجلان عن استخدام التكنولوجيا بين المنافع والأضرار بمشاركة أعضاء المركز من الشباب مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

كما نظم نادي التطوع بمركز شباب المناوفة اللقاء الديني التوعوي عن خطورة ظاهرة الانتحار والتمرد، وذلك بمشاركة 50 شاب وفتاة من أعضاء نادى التطوع، وتناول اللقاء تعريف الانتحار بأنّه قتل الإنسان لنفسه وإزهاق روحه عن عمد وعقد النية نتيجة لأسباب أغلبها نفسية وأيضاً ضعف الوازع الدينى.

وأشار المحاضرون إلى ضرورة عدم إلقاء المسؤلية الكاملة على المنتحر، مشيراً إلى تحمل الأسرة والجامعة والمجتمع المحيط به جزء من المسؤلية فى الاتجاه نحو هذا القرار، و تطرقوا إلى ظاهرة التنمر الذي يعد من السلوكيات الهدامة التي تتنافى مع المبادئ والقيم والأخلاق الإنسانية والمساواة بين البشر مسببا الأذى لمن يتعرضون له من الأذى النفسي موضحاً العلاقة الوثيقة بين التنمر والانتحار وأنه قد يكون سبباً مباشراً فى كثير من الأحيان.

أقيم اللقاء الديني والندوات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتوجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ وإشراف عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للشباب.

المشاركون في الندوات بكفر الشيخ



المشاركون في الندوات



حافظات القرآن الكريم بمراكز الشباب



حفظة القرآن الكريم من الأطفافل خلال مسابقات بمراكز شباب كفر الشيخ



حلقات لتحفيظ القرآن الكريم



مسابقات في القرآن بمراكز الشباب