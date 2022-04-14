اليوم السابع
Ads
الخميس، 14 أبريل 2022 09:11 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

مسئولة أوكرانية: فتح 9 ممرات إنسانية لخروج المدنيين اليوم

الخميس، 14 أبريل 2022 09:03 ص
مسئولة أوكرانية: فتح 9 ممرات إنسانية لخروج المدنيين اليوم الجيش الأوكرانى - صورة أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، عن فتح 9 ممرات إنسانية لخروج المدنيين اليوم، حسبما أفاد موقع العربية فى شريط عاجل.

وكان قد أعلن رئيس مركز إدارة الدفاع الروسي الجنرال ميخائيل ميزينتسيف أن روسيا تعمل حاليًا على فتح ممر إضافي من ماريوبول إلى بيرديانسك، استجابة للمبادرة الإنسانية التي طرحتها كلًا من ألمانيا وتركيا وفرنسا.

وأكد ميزينتسيف استعداد بلاده لنشر ممرات إنسانية في أي اتجاهات أخرى في أسرع وقت ممكن وضمان الإجلاء الآمن للمدنيين، مُشددًا على أن روسيا استجابت للمبادرات الإنسانية من قبل ألمانيا وتركيا وفرنسا بشأن إجلاء السكان المدنيين، لذلك، تعمل حاليًا على فتح ممر إضافي من ماريوبول إلى بيرديانسك ومنه إلى اتجاهين، عن طريق البر والبحر.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا لحماية سكان إقليم دونباس منذ 24 فبراير، فيما فرضت الدول الغربية خلال الفترة الماضية، عقوبات واسعة النطاق على روسيا في محاولة للضغط عليها من أجل وقف العملية العسكرية.


روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة