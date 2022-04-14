محافظ قنا يلتقى شباب مشروع سيارات الطعام المتنقلة لتذليل أى عقبات أمامهم

قنا صابر سعيد

التقى اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، 38 شابا من شباب مشروع “سيارة الطعام المتنقلة” اليوم الخميس، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، وذلك لتذليل العقبات التى تواجه الشباب أثناء البدء فى مشروعهم.

جاء ذلك بحضور حازم عمر نائب محافظ قنا، والمهندس نبيل الطيبى السكرتير العام للمحافظة، ومحمود العمارى رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بقنا وممثل عن إدارة الحماية المدنية، وعن شرطة المرافق وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقال محافظ قنا، إن مبادرة "سيارة الطعام المتنقلة" تأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بدعم مشروعات الشباب من خلال إنشاء مناطق تجمع لتلك المشروعات ذات تصميم حضارى، وفى إطار قانونى يضمن الحفاظ على المظهر الحضارى للمدن والقضاء على العشوائية، وإظهار الشباب بمظهر يليق بهم محققة أهداف رؤية مصر 2030.

كما وجه "الداودي" المسئولين التنفيذيين بالعمل على تيسير الإجراءات على الشباب لتشجيعهم فى بداية حياتهم لإقامة مشروعهم الخاص، مشددًا على الالتزام بشراء سيارة الطعام المتنقلة طبقا للمواصفات الفنية الواردة بكراسة الشروط، وفى حالة عدم مطابقتها للشروط سيتم رفضها نهائياً، وذلك بناءً على تقرير اللجنة الفنية المُكلفة بفحص تلك السيارات، والتى تم تشكيلها برئاسته.

يذكر أن محافظة قنا ستبدأ فى إصدار تراخيص لعربات المأكولات الثابتة، كأحد المشروعات الخاصة بالشباب، تنفيذًا لأحكام القانون 92 لسنة 2018 بشأن تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة.