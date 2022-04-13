اليوم السابع
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محافظ قنا يعلن خلو مستشفيات المحافظة من مصابى كورونا

الأربعاء، 13 أبريل 2022 09:19 م
محافظ قنا يعلن خلو مستشفيات المحافظة من مصابى كورونا اللواء أشرف الداودى محافظ قنا
صابر سعيد

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أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، خلو مستشفيات المحافظة من أي مرضى مصابين بفيروس كورونا، مشيراً إلى أن جميع نتائج تحاليل عينات PCR لفحص فيروس كورونا سواء للحالات المشتبهه أو المسافرين جاءت جميعها سلبية على مدار الـــ  15  يوما الماضية. 
 
وأضاف الداودي، أن ارتفاع نسب التطعيم للمواطنين بالجرعات الأولى والثانية والتنشيطية، ساهمت بنصيب كبير في  خلو مستشفيات المحافظة من مرضى كورونا، مؤكدا استمرار الفرق الطبية في أداء واجبها الوطني في وصول اللقاح إلى جميع المواطنين من أبناء المحافظة.
 
وقال الدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، إن الدعم المستمر من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، واللواء اشرف الداودي محافظ قنا، كان له دور كبير في دعم المنظومة الصحية بالمحافظة في تخطي تلك المرحلة العصيبة، داعيا  المواطنين بضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية وإرتداء الكمامات، مثمنا دور الفرق الطبية من جنود الجيش الأبيض في التعامل مع أزمة كورونا وتحقيق إنجازات غير مسبوقة، والتي ساهمت منذ اللحظة الأولى  للجائحة.

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