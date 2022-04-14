محافظ قنا يستقبل 40 مواطنا من مختلف المراكز للاستماع إلى شكواهم

قنا صابر سعيد

واصل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ، والمهندس نبيل الطيبى السكرتير العام للمحافظة، استقبال المواطنين بمكاتبهم للإستماع إلى شكواهم وبحث الحلول المناسبة لها، وذلك بحضور حسن عثمان، وكيل مديرية التضامن الإجتماعى.

قال محافظ قنا، إنه تم استقبال اليوم الخميس 40 مواطنا من مختلف مراكز المحافظة، الإستماع إلى شكواهم، التي تنوعت بين طلبات الحصول على معاش "تكافل وكرامة"، وتظلمات تقنين أراضي، وطلبات خاصة بالتربية والتعليم، وطلبات علاج على نفقة الدولة، و الحصول على فرصة عمل بالقطاع الخاص، وطلبات أخرى متنوعة ، مشيرا إلى أنه تمت الاستجابة للعديد من الطلبات التي تقدم بها المواطنين اليوم، كما تم إحالة بعض الطلبات التي تحتاج للدراسة إلى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة؛ والعمل على حلها في أقرب وقت ممكن.

وأضاف الداودي، أنه من واجبنا كمسئولين السعى نحو إعطاء كل مواطن حقه مع الحفاظ على حقوق الدولة تأكيدا على مبدأ سيادة القانون، مشيرا إلي أن التواصل مع المواطن بشكل مباشر يحقق مزيد من الشفافية ويبنى جسور الثقة بين المواطن والدولة.



