محافظ سوهاج: إنشاء وتطوير 33 سوقا وموقفا ووحدة إطفاء بقرى حياة كريمة

سوهاج محمود مقبول

أعلن اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، عن إنشاء وتطوير 33 سوقا وموقفا ووحدة إطفاء بقرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، مشيرا إلى معاينة جميع قطع الأراضى التى جرى توفيرها بمعرفة الوحدات المحلية لإنشاء تلك المشروعات، تمهيدا للبدء فيها.



وأوضح "الفقي"، أنه سيجرى إنشاء 12 سوقا جديدا منها "2 سوق بالبلينا، وسوق بالمراغة، وآخر بالمنشاة، و3 أسواق بجرجا، و2 سوق بدار السلام، و3 أسواق بطما، بالإضافة إلى تطوير سوق قائم بالفعل بالبلينا".

وفيما يخص مواقف السيارات، أشار المحافظ إلى إنشاء 7 مواقف جديدة منها "2 بالبلينا، وموقف بالمراغة، وموقف بساقلتة، و3 مواقف بطما، وتطوير موقف البلينا"، لافتا إلى إنشاء 8 وحدات إطفاء منها "3 وحدات بجرجا، 2 بالمراغة، ووحدة إطفاء بكل من البلينا، والمنشأة، ودار السلام"، فضلا عن تطوير وحدتى إطفاء بجرجا، ووحدتين أخرتين بطما".

وأكد "الفقي"، أن تلك المشروعات تأتى فى إطار خطة المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، والتى تهدف إلى توفير الخدمات الأساسية للمواطنين بالقرية، وتحقيق التنمية المستدامة.